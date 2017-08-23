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13:19, 23 августа 2017 962
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Из реки под Рязанью достали тело мужчины

Из реки под Рязанью достали тело мужчины

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Из реки под Рязанью достали тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Труп подняли в среду, 23 августа, в 12:10, в месте, не оборудованном для купания. Тело доставали четверо спасателей с помощью одной единицы техники.


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5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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