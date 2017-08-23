IT сюда. Любимов решил реорганизовать бизнес-инкубатор

Рязанский бизнес-инкубатор реорганизуют из-за низкого интереса предпринимателей. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов, общаясь с журналистами на региональном форуме «Малый и средний бизнес в современных условиях» в среду, 23 августа. «Мы обсуждали этот вопрос утром на совещании по цифровой экономике. Есть вариант разместить как раз на базе нашего бизнес-инкубатора центр IT и инновационных технологий», — сказал он. Глава региона уточнил, что доступ к центру получат как бизнесмены, так и «просто талантливые ребята».
«Надеюсь, что мы вдохнем совершенно новую жизнь в наш бизнес-инкубатор», — добавил Любимов.
Врио губернатора подчеркнул «огромный потенциал» IT-сектора в регионе. По его мнению, сейчас он развивается разрознено и нужно объединить усилия, в том числе государства, крупных профильных предприятий, вузов.
На форуме с рязанскими предпринимателями встретились представители федеральной, региональной и местной власти, руководители общественных организаций, оказывающих поддержку бизнесу. Любимов отметил регулярность подобных собраний и назвал их целью прямой диалог для решения актуальных вопросов, в том числе через федеральный центр.
По словам главы региона, проекты из сферы «цифровой экономики» будут получать приоритетную поддержку наряду с экспорториентированными и созданными для моногородов.
Напомним, бизнес-инкубатор