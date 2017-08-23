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13:40, 23 августа 2017 202
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«Хранители природы». В Рязанском кремле откроют выставку из Окского заповедника

«Хранители природы». В Рязанском кремле откроют выставку из Окского заповедника

В четверг, 24 августа, в Рязанском кремле откроют выставку из Окского государственного природного биосферного заповедника «Хранители природы». Об этом говорится на сайте учреждения.

В церемонии открытия примет участие певица Наталья Богданова и группа «Feelin's» Геннадия Филина. Заповедник сотрудничает с музыкальным коллективом уже девять лет. Отмечается, что песня, исполняемая группой во время ежегодного экологического праздника «День журавля», стала гимном заповедника.

Начало в 12:00.

Выставка будет работать во Дворце Олега до 15 октября. Время работы: среда — воскресение с 10:00 до 18:00.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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