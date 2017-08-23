Горожан пригласили на агрофестиваль «Рязанский караваец»

Рязанцев пригласили на агрофестиваль на берегу реки Листань. «Рязанский караваец» проведут у села Кораблино в субботу, 26 августа, сообщает сайт «
На фестивале организуют интерактивные площадки («Казачий хутор», кузнечный двор, гончарная мастерская), мастер-класс по ковроткачеству, ярмарку продуктов здорового питания, гонки на мотоблоках, соревнования по покосу травы и помолу зерна, а также
Начало в 11:00. В день проведения фестиваля, 26 августа, от ТЦ «Круиз» и ТЦ «Глобус» с 10:00 до 15:00 часов будут отправляться маршрутные такси с вывеской «на фестиваль».
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