Более ста бригад «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности

Более ста бригад энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перешли в режим повышенной готовности. Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области. Кроме того, усилился контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.
К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единицы техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Рязаньэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.
«Рязаньэнерго» предупреждает: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.