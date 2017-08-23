500 рязанских летчиков и 130 шахтеров получили новые доплаты к пенсии

505 рязанских летчиков и 130 шахтеров получили доплаты к пенсии. Размер прибавки изменился с 1 августа 2017 года, сообщила пресс-служба ПФР.
Доплату к пенсии членам летных экипажей и работникам угольной промышленности устанавливают, если у человека есть специальный стаж и условие оставления работы в должности, дающей право на доплату.
Отмечается, что величина доплаты у каждого получателя индивидуальна и зависит от среднемесячного заработка и продолжительности стажа. Размер прибавки меняется каждые три месяца — в феврале, мае, августе и ноябре. Он зависит от суммы взносов, пеней и штрафов, поступивших в ПФР от организаций, в которых используется труд летчиков и шахтеров.
По состоянию на 1 августа средний размер доплаты в Рязанской области для пилотов составил 8545,03 рубля, для шахтеров — 2059,12 рубля.