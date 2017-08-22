За неделю рязанские пожарные спасли из огня девять человек и подняли из воды четыре трупа

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За прошедшую неделю, 14-20 августа, рязанские пожарные ликвидировали 15 возгораний, в результате которых огонь уничтожил и повредил 26 строений и один автомобиль. Огнеборцы спасли девять человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
17 августа во время тушения пожара в квартире на улице Школьная в Кораблине спасен 46-летний мужчина. С отравлением продуктами горения его госпитализировали.
20 августа на пожаре в квартире по улице Зубковой в Рязани спасено восемь человек, из них двое детей. Во время происшествия 26-летний мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался. 25-летняя женщина доставлена в амбулаторно-травматологический центр.
Рязанские спасатели также ликвидировали последствия пяти ДТП и четыре раза привлекались к подъему трупов из воды.