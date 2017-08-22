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10:28, 22 августа 2017 215
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За неделю рязанские пожарные спасли из огня девять человек и подняли из воды четыре трупа

За неделю рязанские пожарные спасли из огня девять человек и подняли из воды четыре трупа

За прошедшую неделю, 14-20 августа, рязанские пожарные ликвидировали 15 возгораний, в результате которых огонь уничтожил и повредил 26 строений и один автомобиль. Огнеборцы спасли девять человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

17 августа во время тушения пожара в квартире на улице Школьная в Кораблине спасен 46-летний мужчина. С отравлением продуктами горения его госпитализировали.

20 августа на пожаре в квартире по улице Зубковой в Рязани спасено восемь человек, из них двое детей. Во время происшествия 26-летний мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался. 25-летняя женщина доставлена в амбулаторно-травматологический центр.

Рязанские спасатели также ликвидировали последствия пяти ДТП и четыре раза привлекались к подъему трупов из воды.

15 августа из рязанского пруда подняли тело женщины, 17 августа из озера в Кадоме — тело мужчины, 18 августа из реки Гусь в Касимовском районе — тело 12-летнего мальчика, 19 августа из Оки около Касимова — тело женщины.

Отмечается, что все погибшие были обнаружены в местах, не оборудованных для купания. Обстоятельства происшествий уточняются.

Кроме того, 16 августа из Оки рядом с Пощуповым подняли автомобиль «Нива» с трупом мужчины внутри. Позже выяснилось, что перед гибелью он поссорился с подругой.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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