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9:32, 22 августа 2017 392
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За год от укусов клещей пострадали 600 рязанских детей

За год от укусов клещей пострадали 600 рязанских детей

По состоянию на 21 августа в медорганизации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 1 632 человек, в том числе 600 детей. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Касимовском, Скопинском, Спасском, Шиловском и Рязанском районах, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Результаты лабораторного исследования клещей на инфицированность подтверждают эндемичность территории области и возможность инфицирования через укусы клещей, преимущественно, клещевым боррелиозом. В текущем году за весь период наблюдения проведены исследования 643 клещей, среди которых 10,1% инфицированы клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший период 2017 года клещевым боррелиозом заболели шестеро рязанцев, трое из которых инфицировались за пределами области.

«Управление Роспотребнадзора ведет постоянный контроль противоклещевых обработок различных территорий области. В регионе по состоянию на 21 августа акарицидные обработки проведены на площади 231,6 га», — подчеркнули представители надзорного органа.


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