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14:28, 22 августа 2017 664
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Врачи помогли рязанке похудеть на 90 килограммов 1

Врачи помогли рязанке похудеть на 90 килограммов

Врачи помогли рязанке похудеть на 90 килограммов. Для этого медикам пришлось провести операцию, говорится в письме, полученном RZN.info.

В 52 года при росте 165 сантиметров Любовь весила 200 килограмм, что стало причиной развития сахарного диабета второго типа, ишемии и гипертонии, а также остеоартроза.

«Проблемы со здоровьем не позволяли героине вести активную социальную жизнь, развиваться профессионально и принимать активное участие в жизни семьи. После многочисленных неудачных попыток сбросить лишние килограммы Любовь приняла решение пройти хирургическое лечение ожирения (бариатрию)», — рассказали врачи.

В ходе операции врачи исключили часть желудка и двенадцатиперстную кишку из процесса пищеварения. В результате объем потребляемой пищи и количество впитываемых организмом питательных веществ значительно сократились.

Операция помогла героине похудеть на 90 килограмм, стабилизировать уровень сахара в крови и вылечить другие сопутствующие ожирению заболевания.


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