Врачи помогли рязанке похудеть на 90 килограммов. Для этого медикам пришлось провести операцию, говорится в письме, полученном RZN.info.
В 52 года при росте 165 сантиметров Любовь весила 200 килограмм, что стало причиной развития сахарного диабета второго типа, ишемии и гипертонии, а также остеоартроза.
«Проблемы со здоровьем не позволяли героине вести активную социальную жизнь, развиваться профессионально и принимать активное участие в жизни семьи. После многочисленных неудачных попыток сбросить лишние килограммы Любовь приняла решение пройти хирургическое лечение ожирения (бариатрию)», — рассказали врачи.
В ходе операции врачи исключили часть желудка и двенадцатиперстную кишку из процесса пищеварения. В результате объем потребляемой пищи и количество впитываемых организмом питательных веществ значительно сократились.
Операция помогла героине похудеть на 90 килограмм, стабилизировать уровень сахара в крови и вылечить другие сопутствующие ожирению заболевания.