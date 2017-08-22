Во вторник на семи улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 22 августа, на семи улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
Из-за ремонта до 12:00 холодной воды нет по следующим адресам:
- — улица Колхозная дома №№2,3,4,5;
- — улица Маяковского дома №№1.7,3,5,7,9,11,2/6,4,8/1,10;
- — улица Есенина дома №№59/12, 61/13, 57 (школа №43);
- — улийа Машиностроителей дома №№2/6, 4,4 корус1, 6 корпус1, 8,10,3,5,7.
До 14:00 воды не будет в доме № 3а по улице Гоголя.
До 16:00 подачу холодной воды отключили в домах №№ 3,5 по улице Бабушкина и домах №№6,8, 6а (детский сад №69) на Куйбышевском шоссе.