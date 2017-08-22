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11:43, 22 августа 2017 576
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Во вторник на семи улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник на семи улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 22 августа, на семи улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта до 12:00 холодной воды нет по следующим адресам:

  • — улица Колхозная дома №№2,3,4,5;
  • — улица Маяковского дома №№1.7,3,5,7,9,11,2/6,4,8/1,10;
  • — улица Есенина дома №№59/12, 61/13, 57 (школа №43);
  • — улийа Машиностроителей дома №№2/6, 4,4 корус1, 6 корпус1, 8,10,3,5,7.

До 14:00 воды не будет в доме № 3а по улице Гоголя.

До 16:00 подачу холодной воды отключили в домах №№ 3,5 по улице Бабушкина и домах №№6,8, 6а (детский сад №69) на Куйбышевском шоссе.


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