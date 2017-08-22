В среду в Рязанской области ожидаются грозы и сильный ветер

В среду, 23 августа, в Рязанской области ожидаются грозы и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на
Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем в западной половине области небольшой и умеренный дождь, местами гроза, град. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе местами порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области +15, +20 градусов, в Рязани +18, +20 градусов; днем по области +23, +28 градусов, в Рязани +26, +28 градусов.
Фото Владимира Евдокимова