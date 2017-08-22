В создание четырех импортозамещающих производств в Рязанской области вложат около 25 миллиардов рублей. Соответствующие соглашения врио губернатора Николай Любимов подписал с руководителями компаний «Фармимэкс», «Эко-Золопродукт. Инвест», «Самотлор-НН» и «Рязанские овощи», передает
Планируется, что в Рыбновском районе возведут тепличный комплекс площадью в 46 гектаров. Он позволит создать 600 новых рабочих мест, затраты по проекту составят 12 млрд рублей.
В Пронском районе промышленная группа «Самотлор-НН» собирается наладить производство тракторов и навесного оборудования. Проект потребует 2,1 млрд рублей, завод позволит создать 400 рабочих мест.
Производитель фармпрепаратов «Фармимэкс», владеющий предприятием в Скопинском районе, в 2018 году планирует начать строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека, который позволит открыть 250 новых рабочих мест. Затраты — около 6 млрд рублей.
Также Любимов озвучил планы по строительству Акишинского известкового комбината и технического перевооружения карьеров в Касимовском районе. В проект вложат 5,5 млрд рублей, его реализация позволит создать 120 рабочих мест. Инвестором выступила компания «Эко-Золопродукт. Инвест».
«Привлечение инвестиций в регион — это одна из основных задач сегодняшнего дня, и мне очень приятно, что такие серьезные компании приходят в Рязанскую область. Со своей стороны, и я прошу своих коллег оказывать наибольшую поддержку всем этим компаниям для того, чтобы они чувствовали здесь себя действительно очень комфортно», — подчеркнул Любимов.
Как ранее сообщил на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора, в 2016 году в регион привлекли 196 млрд рублей инвестиций. В ходе выступления перед правительством Рязанской области, Любимов отметил, что в течение трех лет субъект должен в три раза увеличить приток инвестиций.
По данным регионального правительства, в первом квартале 2017 объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в регион, составил 10,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.