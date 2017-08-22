В Скопинских электросетях «Рязаньэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме

В производственном отделении (ПО) «Скопинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги выполнения программы по ремонту электрооборудования за 7 месяцев текущего года.
Готовя электрические сети к надежной работе в предстоящий осенне-зимний период, специалисты ПО завершили капитальный ремонт оборудования четырех подстанций 35-110 кВ, отремонтировали 129 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, 46 трансформаторов и более 267 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 331 опору, 1291 изолятор и свыше 49 км провода. Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода на площади 89,33 га произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек вдоль трасс линий электропередачи.
«Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов в городах Скопин, Кораблино и Ряжск, а также крупных предприятий и организаций: компании по производству лекарственных средств „Скопинфарм“, Скопинского мясоперерабатывающего комбината, Ряжского агроцентра, мукомольного завода, предприятия по производству запчастей к отечественным автомобилям „СААЗ Комплект“, Кораблинского каменного карьера, торгово-производственной компании „Гранд“, сельхозпредприятия „Новая жизнь“, Московского центра „Внуково“ и других», — отметили в компании.
Всего в рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Скопинских электросетей планируют выполнить ремонт оборудования шести подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 183 трансформаторных подстанции 6-10/0,4кВ, 62 трансформатора и более 409 км ВЛ. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено более 171 га.
В зону ответственности ПО «Скопинские электрические сети» входят 8 районов распределительных электрических сетей: Скопинский, Ухоловский, Милославский, Кораблинский, Ряжский, Новодеревенский, Сараевский, Сапожковский.
«Напомним, своевременное и качественное выполнение ремонтных мероприятий способствует повышению надежности электроснабжения потребителей, эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок», — добавили представители филиала «Рязаньэнерго».