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17:13, 22 августа 2017 236
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В Рязанской области убрали более миллиона тонн зерна

В Рязанской области убрали более миллиона тонн зерна

В Рязанской области убрали более миллиона тонн зерна. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По информации областного минсельхоза, по состоянию на вторник, 22 августа, зерновые культуры обмолочены на площади 287,4 тысяч гектаров, что составляет 50,2% от запланированного объема. Аграрии собрали 1 миллион 164,6 тысяч тонн зерна, что на 233,3 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату 2016 года. При этом средняя урожайность составляет 40,5 центнера с гектара, что превышает прошлогодний показатель на 7,9 центнера с гектара.

Отметим, что больше всего собрали в Сараевском (142,6 тысяч тонн), Александро-Невском (83,7 тысяч тонн) и Милославском (83,6 тысяч тонн) районах.


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