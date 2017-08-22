В Рязани высадили клумбу в цветах российского флага. Она появилась на поворотном круге около завода «Красное знамя», сообщил сайт горадмнистрации.
Отметим, что материалы для клумбы приобрели на средства работников предприятия.
Напомним, 22 августа по всей стране отмечают День государственного флага. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление о национальном флаге. В тот же день во время траурного митинга по жертвам августовского путча митингующие вынесли бело-сине-красное полотнище.
В 1994 году праздник утвердили официально.