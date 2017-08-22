В Рязани провели ярмарку меда. Фото

У Николо-Ямского храма для рязанцев организовали традиционную ярмарку меда. В выходные, 19 и 20 августа, горожане и туристы могли сделать покупки, поучаствовать в конкурсах, викторинах и играх, а также посетить «Шатер книголюба». Фотографии с мероприятия опубликовали в
Прихожане храма принесли поделки из овощей и фруктов на конкурс «Огородные фантазии». Лучшей композицией признали «Оранжевое настроение» Юлии Рыбкиной. Жюри также одобрило работы «Он и она» и «Я тоже могу быть первой». Среди детских работ отметили «Лесного ежика» Ксении Михайленко и «45 — баба ягодка опять» Веры Ясинской.
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