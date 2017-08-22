В Рязани ищут 22-летнего мужчину из Новосибирска

В Рязани ищут пропавшего Александра Кичайкина из Новосибирска. Отмечается, что 22-летний молодой человек может находиться в любом регионе.
В последний раз Кичайкина видели 31 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 183 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: красная кепка, темно-серые спортивные штаны, черно-фиолетовые кроссовки. С собой имел черный рюкзак.
Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.