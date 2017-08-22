Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:32, 22 августа 2017 278
 0    0

Тюменев призвал бороться с устройством на службу родных и детей чиновников

Тюменев призвал бороться с устройством на службу родных и детей чиновников

Зампред рязанского правительства Алексей Тюменев призвал бороться с устройством на службу родных и детей чиновников. Об этом он заявил на заседании антикоррупционной комиссии, сообщил сайт регионального правительства.

Тюменев отметил, что необходимо полностью исключить случаи, когда госслужащие пытаются устроить на работу родных, близких или осознанно действуют в интересах этих людей, давая им какие-то преференции, в том числе финансовые.

«Руководителям органов исполнительной власти области необходимо принимать всесторонние меры по выявлению случаев конфликта интересов. Привлекать тех, кто допустил нарушения, к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия», — сказал чиновник.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
20:32, 22 августа 2017
Тюменев призвал бороться с устройством на службу родных и детей чиновников
19:00, 22 августа 2017
В создание четырех импортозамещающих производств в Рязанской области вложат около 25 миллиардов
14:57, 22 августа 2017
Соцопрос предсказал победу Любимова в первом туре 4
11:31, 22 августа 2017
Любимов договорился с главой РЖД о развитии рязанской экономики и соцсферы 1
19:46, 21 августа 2017
Путин назначил нового посла России в США
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 35 801
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
10:12, 9 августа 2017 24 740
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
20:10, 13 августа 2017 13 518
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 344
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
8:41, 13 августа 2017 12 589
Ночью на Куйбышевском шоссе произошли две серьезные аварии. Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум