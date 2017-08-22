Зампред рязанского правительства Алексей Тюменев призвал бороться с устройством на службу родных и детей чиновников. Об этом он заявил на заседании антикоррупционной комиссии, сообщил сайт регионального правительства.
Тюменев отметил, что необходимо полностью исключить случаи, когда госслужащие пытаются устроить на работу родных, близких или осознанно действуют в интересах этих людей, давая им какие-то преференции, в том числе финансовые.
«Руководителям органов исполнительной власти области необходимо принимать всесторонние меры по выявлению случаев конфликта интересов. Привлекать тех, кто допустил нарушения, к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия», — сказал чиновник.