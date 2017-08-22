Рязанский робот с боевым спиннером сразился на турнире в Китае

Рязанский боевой робот сразился на турнире в Китае. Об этом говорится в пресс-релизе Московского технологического института.
Команда «Атом» вошла в состав сборной России на международном чемпионате по боям роботов FMB World Cup в Гуанчжоу (Китай), прошедшем с 17 по 20 августа.
Рязанцы снабдили свою машину вертикальным спинером: валом с массивными стальными элементами, наносящим удары в вертикальном направлении. В своем единственном бою он потерпел поражение на последних секундах, неудачно ударившись об борт.
Это уже вторые состязания мирового уровня в Китае, в которых участвуют робототехники из России. В апреле они заняли третье место в турнире 2017 FMB Championship в Наньчане. Их противниками были команды из Америки, Бразилии, Португалии и Австралии.
Члены команд «Деструктор» и «Атом» состоят в лиге «Битва роботов», национальном чемпионате по боям машин.
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