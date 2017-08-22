Рязанка взыскала с бывшего мужа более миллиона рублей. Об этом говорится в пресс-релизе регионального УФССП.
Во время раздела имущества суд решил взыскать с экс-супруга миллион рублей в счет погашенных в браке долгов. Несмотря на это мужчина платить деньги отказывался, в ответ его бывшая жена обратилась к приставам.
Сотрудники ФССП применили необходимые меры. «Должника временно ограничили в праве на выезд из Российской Федерации, на расчетные счета гражданина обратили взыскание, регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности мужчине, запретили», — говорится в пресс-релизе.
В итоге мужчина выплатил миллион бывшей супруге, кроме того, еще 100 тысяч он отдал государству в качестве исполнительского сбора.