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19:37, 22 августа 2017 239
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Рязанка взыскала с бывшего мужа более миллиона рублей

Рязанка взыскала с бывшего мужа более миллиона рублей

Рязанка взыскала с бывшего мужа более миллиона рублей. Об этом говорится в пресс-релизе регионального УФССП.

Во время раздела имущества суд решил взыскать с экс-супруга миллион рублей в счет погашенных в браке долгов. Несмотря на это мужчина платить деньги отказывался, в ответ его бывшая жена обратилась к приставам.

Сотрудники ФССП применили необходимые меры. «Должника временно ограничили в праве на выезд из Российской Федерации, на расчетные счета гражданина обратили взыскание, регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности мужчине, запретили», — говорится в пресс-релизе.

В итоге мужчина выплатил миллион бывшей супруге, кроме того, еще 100 тысяч он отдал государству в качестве исполнительского сбора.


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