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14:40, 22 августа 2017 625
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Рязанец сковородой убил бешеную лису

Рязанец сковородой убил бешеную лису

Житель деревни Протасово Рязанского района Александр Красин сковородой убил бешеную лису. Животное напало на него вечером 13 августа, сообщает издательство «Пресса».

Охотившаяся на кур лиса забежала во двор. Хозяин участка услышал лай собаки и вышел на улицу.

«Кинулась мне в ноги. Ну, что делать? Не перепрыгнешь же через нее. А лиса вцепилась и прямо вгрызаться начала! — рассказал Александр. —  Не оторвать! Я придушить попробовал. Да где там! У нее шея как пружина».

Мужчина отбился от хищницы попавшейся под руку сковородой. Ему пришлось обратиться к медикам, те назначили уколы. От укуса на ноге у Красина остался шрам.

Труп лисы отправили на исследование в лабораторию.

«Никто на лис не охотится, вот они и обнаглели, — считает рязанец. — Я как-то вышел, смотрю — прямо тут стоит и смотрит на меня. Я косой греметь и шуметь начал, собака с цепи рвется, а лисе — хоть бы что! У соседей десяток гусят уже подрощенных эти рыжие бестии перетаскали со двора. А мне еще некоторые говорят, жалко, мол, лисичку. Да, а если бы она не на меня, а на ребенка накинулась?».

В результате во дворе мужчины ввели карантин по бешенству. Деревню объявили угрожаемой зоной.


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