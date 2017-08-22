Рязанец сковородой убил бешеную лису

Житель деревни Протасово Рязанского района Александр Красин сковородой убил бешеную лису. Животное напало на него вечером 13 августа, сообщает издательство «
Охотившаяся на кур лиса забежала во двор. Хозяин участка услышал лай собаки и вышел на улицу.
«Кинулась мне в ноги. Ну, что делать? Не перепрыгнешь же через нее. А лиса вцепилась и прямо вгрызаться начала! — рассказал Александр. — Не оторвать! Я придушить попробовал. Да где там! У нее шея как пружина».
Мужчина отбился от хищницы попавшейся под руку сковородой. Ему пришлось обратиться к медикам, те назначили уколы. От укуса на ноге у Красина остался шрам.
Труп лисы отправили на исследование в лабораторию.
«Никто на лис не охотится, вот они и обнаглели, — считает рязанец. — Я как-то вышел, смотрю — прямо тут стоит и смотрит на меня. Я косой греметь и шуметь начал, собака с цепи рвется, а лисе — хоть бы что! У соседей десяток гусят уже подрощенных эти рыжие бестии перетаскали со двора. А мне еще некоторые говорят, жалко, мол, лисичку. Да, а если бы она не на меня, а на ребенка накинулась?».
В результате во дворе мужчины