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15:11, 22 августа 2017 176
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Рязанцы положили на счета 131 миллиард — ЦБ

Рязанцы положили на счета 131 миллиард — ЦБ

К концу первого полугодия объем вкладов физлиц в Рязанской области достиг 131 млрд рублей. Такие данные распространило региональное отделение Банка России во вторник, 22 августа. Согласно им, за год сумма увеличилась на 11%. Рязанцы остались верны сберегательной модели поведения, несмотря на снижение ставок по вкладам, отметили в ЦБ.

91,2% суммы приходится на рублевые вклады. Год назад было меньше.

По данным учреждения, на конец полугодия в области работали три местных банка, шесть филиалов банков из других регионов и 226 офисов и касс.


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