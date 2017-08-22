К концу первого полугодия объем вкладов физлиц в Рязанской области достиг 131 млрд рублей. Такие данные распространило региональное отделение Банка России во вторник, 22 августа. Согласно им, за год сумма увеличилась на 11%. Рязанцы остались верны сберегательной модели поведения, несмотря на снижение ставок по вкладам, отметили в ЦБ.
91,2% суммы приходится на рублевые вклады. Год назад было меньше.
По данным учреждения, на конец полугодия в области работали три местных банка, шесть филиалов банков из других регионов и 226 офисов и касс.