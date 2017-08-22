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17:46, 22 августа 2017 248
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Рязанцев попросили помочь двум сестрам с одинаковой болезнью

Рязанцев попросили помочь двум сестрам с одинаковой болезнью

Рязанцев попросили помочь двум сестрам — Ксюше и Кристине — с, предположительно, одинаковой болезнью. Информацию разместили в группе фонда «ПроДетство» «ВКонтакте».

Сообщается, что обе девочки в довольно тяжелом состоянии, они не ходят и не разговаривают. С ними ежедневно занимается мать, но на генетические анализы и корректировку лечения требуются деньги.

По данным фонда, собрана уже большая часть необходимой суммы, на данный момент не хватает 71 850 рублей.

«Но сбор почти стоит на месте, за последние две недели было собрано меньше восьми тысяч рублей. На волне борьбы с псевдофондами страдают и те, кто действительно ждет помощи…» — отметили в сообщении. Оказать помощь девочкам можно через фонд «ПроДетство». Его реквизиты доступны по ссылке.


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