Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:44, 22 августа 2017 718
 0    0

Рязанца оштрафовали за торговлю поддельными кедами Nike

Рязанца оштрафовали за торговлю поддельными кедами Nike

Рязанца оштрафовали за торговлю поддельными кедами Nike. Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.

43-летний мужчина, работая товароведом в магазине, продавал спортивные кеды с нанесенным на них логотипом фирмы Nike. При этом к данной компании эта обусь не имела никакого отношения — товар был контрафактным.

«В судебном заседании правонарушитель вину признал полностью, раскаялся в содеянном. По результатам рассмотрения дела, суд назначил ему наказание — административный штраф», — говорится в пресс-релизе.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:36, 22 августа 2017
В Ростове-на-Дону назвали предполагаемую причину крупного пожара
16:06, 22 августа 2017
Операторы «большой четверки» согласились на отмену роуминга — ФАС
15:45, 22 августа 2017
Квартиру рязанки на четвертом этаже обокрали через дырку в потолке
15:44, 22 августа 2017
Рязанца оштрафовали за торговлю поддельными кедами Nike
15:07, 22 августа 2017
Прокуратуру не устроило состояние дорог в двух селах Шацкого района
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 35 659
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 759
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 683
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
20:10, 13 августа 2017 13 463
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 255
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум