Рязанца оштрафовали за торговлю поддельными кедами Nike. Об этом говорится в пресс-релизе облсуда.
43-летний мужчина, работая товароведом в магазине, продавал спортивные кеды с нанесенным на них логотипом фирмы Nike. При этом к данной компании эта обусь не имела никакого отношения — товар был контрафактным.
«В судебном заседании правонарушитель вину признал полностью, раскаялся в содеянном. По результатам рассмотрения дела, суд назначил ему наказание — административный штраф», — говорится в пресс-релизе.