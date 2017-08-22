Филиал «Рязаньэнерго» взял на особый контроль пожарную безопасность энергообъектов

В связи с установившейся в регионе жаркой погодой энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» взяли на особый контроль пожарную безопасность объектов электросетевого комплекса.
До наступления пожароопасного периода сотрудники филиала реализовали комплекс специальных мероприятий, призванных обеспечить устойчивую работу электросетевого комплекса в сезон высоких температур. Чтобы обезопасить оборудование от низовых и торфяных пожаров, энергетики провели опашку по периметру подстанций 35-110 кВ и прокладку защитных минерализированных полос в зонах наиболее пожароопасных участков воздушных линий. Персонал Рязаньэнерго был доукомплектован спецодеждой и средствами пожаротушения, прошел все необходимые инструктажи, принял участие в ряде совместных тренировок с подразделениями МЧС.
«Повышенное внимание уделяется маслонаполненному оборудованию и кабельному хозяйству, работоспособности систем противопожарной защиты, охлаждения трансформаторов, реакторов и систем кондиционирования. Ведется информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, Росгидромета, лесничествами и администрациями муниципальных образований на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказали в филиале.
Энергетики напомнили жителям Рязанской области, что недопустимо разводить костры, выжигать сухую траву, использовать охранные зоны ВЛ в качестве площадок для складирования бытового мусора и предметов, создающих угрозу возгорания. Подобные действия могут привести к повреждению дорогостоящего электрообрудования, нарушению электроснабжения потребителей, несчастным случаям.
Обо всех нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе рязанцев просят сообщать по телефону, указанному на энергооборудовании, а также по круглосуточному единому бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.