Прокуратуру не устроило состояние дорог в двух селах Шацкого района

Прокуратура Шацкого района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в администрации Лесно-Полянского сельского поселения. Об этом сообщил
Проверка выявила ряд дефектов. Так, вся дорога, проходящая по Центральной улице поселка Вачка имеет просадки и колейность. Подобная ситуация и с подъездной дорогой к поселку Садовый.
«С целью устранения выявленных нарушений на имя главы администрации МО — Лесно-Полянское сельское поселение внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.