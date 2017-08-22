Под Рязанью объявили карантин по бешенству

В Рязанской области зафиксировали очередной случай бешенства животных. Поставление губернатора о карантине официально опубликовано во вторник, 22 августа.
Под ограничительные меры по 16 октября попал частный дом в Протасове Рязанского района. Весь населенный пункт объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют дом и двор, привьют зверей в деревне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.