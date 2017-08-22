Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:03, 22 августа 2017 766
 0    0

Пьяная рязанка устроила ДТП на угнанном автомобиле

Пьяная рязанка устроила ДТП на угнанном автомобиле

Пьяная рязанка угнала у знакомого автомобиль и попала на нем в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Милославского районного суда.

Установлено, что в марте 2017 года подозреваемая выпивала с мужем и приятелями в своем доме. Около трех часов к ним приехал знакомый на своем легковом автомобиле. Оставив ключи в замке зажигания, он подошел к дому, где его встретила обвиняемая. «Он сделал женщине комплимент и прошел в дом. Посчитав себя оскорбленной, злоумышленница решила отомстить, села в машину и скрылась», — говорится в сообщении. После этого нарушительница попала в ДТП.

Райсуд признал рязанку виновной по части 1 статьи 166 УК РФ и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком на полтора.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:03, 22 августа 2017
Пьяная рязанка устроила ДТП на угнанном автомобиле
12:02, 22 августа 2017
Ночью в Сасовском районе сгорел жилой дом
21:57, 21 августа 2017
Взломавшие НВО хакеры атаковали соцсети PlayStation
18:56, 21 августа 2017
В михайловской стоматологической клинике нашли санитарные нарушения 1
17:27, 21 августа 2017
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 35 491
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 702
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 666
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
20:10, 13 августа 2017 13 417
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 180
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум