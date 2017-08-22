Пьяная рязанка устроила ДТП на угнанном автомобиле

Пьяная рязанка угнала у знакомого автомобиль и попала на нем в ДТП. Об этом сообщила
Установлено, что в марте 2017 года подозреваемая выпивала с мужем и приятелями в своем доме. Около трех часов к ним приехал знакомый на своем легковом автомобиле. Оставив ключи в замке зажигания, он подошел к дому, где его встретила обвиняемая. «Он сделал женщине комплимент и прошел в дом. Посчитав себя оскорбленной, злоумышленница решила отомстить, села в машину и скрылась», — говорится в сообщении. После этого нарушительница попала в ДТП.
Райсуд признал рязанку виновной по части 1 статьи 166 УК РФ и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком на полтора.