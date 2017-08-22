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16:05, 22 августа 2017 1 029
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На Куйбышевском шоссе провалился новый асфальт. Фото

На Куйбышевском шоссе провалился новый асфальт. Фото

На Куйбышевском шоссе провалился асфальт, который только недавно положили. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» во вторник, 22 августа.

«Готов новый, „ровный“ асфальт на Шлачке. Браво нашим работникам! Теперь-то заживем, заездим…» — написал автор поста.

В комментариях пользователи сети предположили, что такой «провал» рабочие сделали специально для канализационного люка. Однако в ответ на это другие подписчики группы заявили, что участок должны были огородить.

Напомним, по сообщению управления благоустройства города, ремонтные работы на Куйбышевском шоссе еще продолжаются.


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