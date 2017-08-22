На Куйбышевском шоссе провалился новый асфальт. Фото

На Куйбышевском шоссе провалился асфальт, который только недавно положили. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
«Готов новый, „ровный“ асфальт на Шлачке. Браво нашим работникам! Теперь-то заживем, заездим…» — написал автор поста.
В комментариях пользователи сети предположили, что такой «провал» рабочие сделали специально для канализационного люка. Однако в ответ на это другие подписчики группы заявили, что участок должны были огородить.
Напомним, по сообщению управления благоустройства города, ремонтные работы на Куйбышевском шоссе еще продолжаются.