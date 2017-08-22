Любимов договорился с главой РЖД о развитии рязанской экономики и соцсферы

Рязанская область заключила меморандум о сотрудничестве с РЖД. Подписи во вторник, 22 августа, поставили президент компании Олег Белозеров и врио губернатора Николай Любимов. По словам второго, документ придаст новое ускорение экономике и социальной сфере региона.
Любимов подчеркнул, что железная дорога занимает одно из основных мест в рязанской экономике и вопросы именной сферы вошли в меморандум в первую очередь. Стороны рассчитывают, в частности, увеличить грузооборот и улучшить пассажирское сообщение. «Надеемся, что в будущем будет более удобное расписание для рязанцев и гостей города, области», — добавил врио губернатора.
РЖД — один из крупнейших налогоплательщиков региона, заметил Белозеров, заверив, что для компании важны и социальные вопросы. Ей принадлежат три образовательных учреждения и больница в Рязанской области. РЖД заинтересованы в эффективном взаимодействии с регионами в части здравоохранения, подчеркнул их президент.
В рамках визита в город Белозеров также посетит вокзал Рязань-2.