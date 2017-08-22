Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 22 августа 2017 1 021
 0    0

Любимов договорился с главой РЖД о развитии рязанской экономики и соцсферы

Любимов договорился с главой РЖД о развитии рязанской экономики и соцсферы

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанская область заключила меморандум о сотрудничестве с РЖД. Подписи во вторник, 22 августа, поставили президент компании Олег Белозеров и врио губернатора Николай Любимов. По словам второго, документ придаст новое ускорение экономике и социальной сфере региона.

Любимов подчеркнул, что железная дорога занимает одно из основных мест в рязанской экономике и вопросы именной сферы вошли в меморандум в первую очередь. Стороны рассчитывают, в частности, увеличить грузооборот и улучшить пассажирское сообщение. «Надеемся, что в будущем будет более удобное расписание для рязанцев и гостей города, области», — добавил врио губернатора.

РЖД — один из крупнейших налогоплательщиков региона, заметил Белозеров, заверив, что для компании важны и социальные вопросы. Ей принадлежат три образовательных учреждения и больница в Рязанской области. РЖД заинтересованы в эффективном взаимодействии с регионами в части здравоохранения, подчеркнул их президент.

В рамках визита в город Белозеров также посетит вокзал Рязань-2.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
11:31, 22 августа 2017
Любимов договорился с главой РЖД о развитии рязанской экономики и соцсферы
19:46, 21 августа 2017
Путин назначил нового посла России в США
15:43, 21 августа 2017
Новым послом в США стал бывший замминистра обороны
12:16, 21 августа 2017
США временно прекратят выдачу неиммиграционных виз россиянам
9:22, 21 августа 2017
Тульский губернатор занял третью строчку в рейтинге возможных преемников Путина 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 35 479
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 631
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 662
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
20:10, 13 августа 2017 13 403
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
13:19, 11 августа 2017 13 124
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум