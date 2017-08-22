Квартиру рязанки на четвертом этаже обокрали через дырку в потолке. У жительницы села Поляны пропали ноутбук, игровая приставка и 28,5 тысяч рублей. Об этом
Женщина вместе с семьей уехала в отпуск на две недели. По возвращении она увидела беспорядок в квартире и обнаружила пропажу денег. Как оказалось, злоумышленник пробрался на чердак, вскрыл ножом ДСП-плиту и залез в квартиру.
Опросив местных жителей, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Спасского района, снимающий квартиру в Рязани. Ранее его судили за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Подозреваемый признался в преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.