Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2

Президент РЖД Олег Белозеров предложил благоустроить рязанскую площадь Димитрова. Он обратил внимание на нее время визита на вокзал Рязань-2 во вторник. 22 августа. Белозерову ответили, что такие планы уже есть: железнодорожники и городские власти вместе разработают проект современной зоны отдыха в сквере на площади.
В 2017 году поменяют асфальт у вокзала и на дороге до Первомайского проспекта. Кроме того, обсуждается вопрос о создании платной парковки у Рязани-2, на данный момент решение не принято.
Белозеров осмотрел кассовый зал отремонтированного в 2014 году вокзала, зал ожидания, а также медпункт и комнату дежурного.
Напомним, во вторник РЖД и Рязанская область