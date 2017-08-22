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12:13, 22 августа 2017 555
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Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2

Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2

Президент РЖД Олег Белозеров предложил благоустроить рязанскую площадь Димитрова. Он обратил внимание на нее время визита на вокзал Рязань-2 во вторник. 22 августа. Белозерову ответили, что такие планы уже есть: железнодорожники и городские власти вместе разработают проект современной зоны отдыха в сквере на площади.

В 2017 году поменяют асфальт у вокзала и на дороге до Первомайского проспекта. Кроме того, обсуждается вопрос о создании платной парковки у Рязани-2, на данный момент решение не принято.

Белозеров осмотрел кассовый зал отремонтированного в 2014 году вокзала, зал ожидания, а также медпункт и комнату дежурного.

Напомним, во вторник РЖД и Рязанская область подписали меморандум о сотрудничестве.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

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