Касимовский фестиваль «Золотая ладья» перенесли на 26 августа

Фестиваль «Золотая ладья» в Касимове перенесли на 26 августа. Об этом
На Соборной площади Касимова реконструируют праздничный балаган XIX века. Свои товары представят мастера художественных промыслов и ремесел. Для гостей выступят артисты кукольного театра, мимы, фокусники и трюкачи. Также будут работать анимационные зоны и аттракционы.
Несколько площадок посвятят истории Касимова — города русской и татарской культур. Во время фестиваля можно будет посмотреть на национальные наряды и украшения, попробовать местные блюда, а также поучаствовать в мастер-классах по художественной ковке и гончарному делу.
Начало в 12:00.
Напомним, что фестиваль