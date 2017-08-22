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12:51, 22 августа 2017 624
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Касимовский фестиваль «Золотая ладья» перенесли на 26 августа

Касимовский фестиваль «Золотая ладья» перенесли на 26 августа

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Фестиваль «Золотая ладья» в Касимове перенесли на 26 августа. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На Соборной площади Касимова реконструируют праздничный балаган XIX века. Свои товары представят мастера художественных промыслов и ремесел. Для гостей выступят артисты кукольного театра, мимы, фокусники и трюкачи. Также будут работать анимационные зоны и аттракционы.

Несколько площадок посвятят истории Касимова — города русской и татарской культур. Во время фестиваля можно будет посмотреть на национальные наряды и украшения, попробовать местные блюда, а также поучаствовать в мастер-классах по художественной ковке и гончарному делу.

Начало в 12:00.

Напомним, что фестиваль планировали провести 25 июня, однако отметили из-за непогоды.


© RZN.info

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