Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов прокомментировал выделение государством средств на реконструкцию Театра на Соборной. Слова главы региона приводит
«Мы благодарны правительству РФ за то, что будут выделены средства на реставрацию рязанского театра для детей и молодежи на Соборной. Это уникальное старинное здание должно стать украшением Рязани. Уверен, что это оценят и артисты, и зрители, все рязанцы, которые любят наш город», — отметил Любимов.
С 1962 года театр расположен в здании — памятнике архитектуры XIX века, который является объектом культурного наследия. Планируется провести реконструкцию административно-хозяйственной части здания. Проектная стоимость работ составляет 98,4 млн рублей, большая часть из которых — 68,9 млн рублей — поступит в регион из резервного фонда правительства РФ, остальные деньги выделит областной бюджет.