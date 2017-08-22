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12:02, 22 августа 2017 229
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810-летие рязанского села Вышгород отметили пенной вечеринкой. Фото

810-летие рязанского села Вышгород отметили пенной вечеринкой. Фото

810-летие села Вышгород отметили пенной вечеринкой. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Для сельчан организовали концерт и фейерверк. К юбилею у Дома культуры Вышгорода установили детскую и спортивную площадки.

Фото ИД «Пресса»


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