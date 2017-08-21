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20:27, 21 августа 2017 654
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Врачу-педофилу не разрешили раньше срока выйти из рязанской колонии по болезни

Врачу-педофилу не разрешили раньше срока выйти из рязанской колонии по болезни

Врачу-педофилу не разрешили раньше срока выйти из рязанской колонии по болезни. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Осужденный за создание детского порно бывший завотделением городской больницы города Энгельса Саратовской области Денис Синютин обратился в Московский районный суд. Он ходатайствовал об освобождении из-за наличия у него заболевания, с которым нельзя отбывать наказание.

Суд не удовлетворил заявление и аргументировал это тем, что от наказания освобождают только тех, кто заболел после преступления. У Синютина заболевание уже имелось, когда он совершал преступление и до постановления приговора. Во время отбывания наказания болезнь не проявляла динамику.

В понедельник, 21 августа, Рязанский областной суд отказал педофилу в досрочном освобождении.

Напомним, в октябре 2013 года Синютина приговорили к 17 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Расследование уголовного дела началось, когда оперативники нашли детское порно у завотделением энгельсской городской поликлиники №2.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина вышел из рязанской колонии на 13 лет назначенного срока.

Фото портала «Версия-Саратов»


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