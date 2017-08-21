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13:44, 21 августа 2017 742
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В Рязанской области объявили желтый уровень опасности по двум показателям 1

В Рязанской области объявили желтый уровень опасности по двум показателям

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили желтый уровень опасности по двум показателям. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

При таком показателе погоду считают потенциально опасной. Во вторник, 22 августа, в регионе желтый уровень ввели из-за сильной жары и высокой пожароопасности.

Кроме того, желтый уровень объявили в Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях, оранжевый — в Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.


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