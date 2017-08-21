В Рязанской области объявили желтый уровень опасности по двум показателям. Об этом сообщила
При таком показателе погоду считают потенциально опасной. Во вторник, 22 августа, в регионе желтый уровень ввели из-за сильной жары и высокой пожароопасности.
Кроме того, желтый уровень объявили в Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях, оранжевый — в Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.