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15:44, 21 августа 2017 398
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В Рязани завершился ремонт Первомайского проспекта

В Рязани завершился ремонт Первомайского проспекта

Фото: Администрация Рязани

На Первомайском проспекте закончился ремонт дороги. Об этом сообщил сайт горадминистрации в понедельник, 21 августа.

Кроме того, по информации управления благоустройства города, завершился ремонт на участках улиц Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, проезда Речников, от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, по улице Бирюзова от улицы Станкозаводской до Интернациональной.

Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Братиславской, проезде Яблочкова и Куйбышевском шоссе. Дороги продолжают обустраивать на Старообрядческом проезде, улицах Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой (на участке капитального ремонта), Северном и Южном переулках.

21 августа рабочие приступили к ремонту участка на улице Вокзальной.

По нечетной стороне улицы Советской Армии и на части улицы Молодцова подрядчик за свои средства заменил верхний слой асфальта. Сейчас там наносят дорожную разметку

С 17 по 20 августа на улицах Авиационной, Белякова и Молодежной заделали более 140 квадратных метров ям.

Напомним, ремонт Первомайского проспекта начался 29 мая. Планировалось, что его закончат до 31 июля.


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