В Рязани завершился ремонт Первомайского проспекта

На Первомайском проспекте закончился ремонт дороги. Об этом сообщил
Кроме того, по информации управления благоустройства города, завершился ремонт на участках улиц Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, проезда Речников, от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, по улице Бирюзова от улицы Станкозаводской до Интернациональной.
Строительно-монтажные работы продолжаются на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Братиславской, проезде Яблочкова и Куйбышевском шоссе. Дороги продолжают обустраивать на Старообрядческом проезде, улицах Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой (на участке капитального ремонта), Северном и Южном переулках.
21 августа рабочие приступили к ремонту участка на улице Вокзальной.
По нечетной стороне улицы Советской Армии и на части улицы Молодцова подрядчик за свои средства заменил верхний слой асфальта. Сейчас там наносят дорожную разметку
С 17 по 20 августа на улицах Авиационной, Белякова и Молодежной заделали более 140 квадратных метров ям.
Напомним, ремонт Первомайского проспекта