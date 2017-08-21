В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с зарплатой в 20 тысяч рублей. Хвостатого работника ждут в строительной компании, сообщили в группе «
Идеальный кандидат должен взаимодействовать с людьми, выбирать самые уютные и благоприятные места в квартире, а также иметь усы, лапы и хвост. Он будет первым заходить в квартиру новоселов и «энергетически подготавливать жилье для комфортного проживания собственников». Отмечается, что кот должен быть стрессоустойчив.
Усатый кандидат может рассчитывать на дружный коллектив и свободный график работы. Зарплату он получит либо деньгами, либо сертификатом в зоомагазин.