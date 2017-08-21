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11:44, 21 августа 2017 98
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В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с зарплатой в 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с зарплатой в 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с зарплатой в 20 тысяч рублей. Хвостатого работника ждут в строительной компании, сообщили в группе «ЖК «Маленькая страна».

Идеальный кандидат должен взаимодействовать с людьми, выбирать самые уютные и благоприятные места в квартире, а также иметь усы, лапы и хвост. Он будет первым заходить в квартиру новоселов и «энергетически подготавливать жилье для комфортного проживания собственников». Отмечается, что кот должен быть стрессоустойчив.

Усатый кандидат может рассчитывать на дружный коллектив и свободный график работы. Зарплату он получит либо деньгами, либо сертификатом в зоомагазин.


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3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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