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18:56, 21 августа 2017 231
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В михайловской стоматологической клинике нашли санитарные нарушения 1

В михайловской стоматологической клинике нашли санитарные нарушения

Фото: Pixabay.com

В Михайлове нашли санитарные нарушения в стоматологической клинике. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадора.

Речь идет о клинике «Элит-Дент». Во время проверки там обнаружили нарушение требований закона «О санитарно-эпидемологическом благополучии населения», СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и приказа Минздрава «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

На клинику составили протокол об административном правонарушениии по статье 6.3 КоАП РФ. Организации дали предприсание по устранению нарушений.


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4 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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