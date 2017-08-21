В михайловской стоматологической клинике нашли санитарные нарушения

В Михайлове нашли санитарные нарушения в стоматологической клинике. Об этом сообщила
Речь идет о клинике «Элит-Дент». Во время проверки там обнаружили нарушение требований закона «О санитарно-эпидемологическом благополучии населения», СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и приказа Минздрава «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
На клинику составили протокол об административном правонарушениии по статье 6.3 КоАП РФ. Организации дали предприсание по устранению нарушений.