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17:07, 21 августа 2017 1 325
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В центре Рязани появилась остановка с бесплатным Wi-Fi 4

В центре Рязани появилась остановка с бесплатным Wi-Fi

«Ростелеком» установил на Театральной площади остановку с бесплатным Wi-Fi. Ее оформили в стиле компании.

Бесплатный доступ в интернет доступен с любых устройств, поддерживающих Wi-Fi: смартфонов, планшетов и ноутбуков. Для работы необходимо выбрать сеть Rostelecom-FREE.

«Уверен, что бесплатный доступ в интернет на остановках общественного транспорта -неотъемлемый атрибут современного города. Для жителей подобные объекты — элемент удобства и комфорта, для „Ростелекома“ — хорошая возможность доказать на практике надежность сервисов», — рассказал директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

По его словам, за месяц бесплатным доступом в интернет через оборудование новой остановки воспользовалась почти тысяча человек.


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