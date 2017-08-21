В центре Рязани появилась остановка с бесплатным Wi-Fi

«Ростелеком» установил на Театральной площади остановку с бесплатным Wi-Fi. Ее оформили в стиле компании.
Бесплатный доступ в интернет доступен с любых устройств, поддерживающих Wi-Fi: смартфонов, планшетов и ноутбуков. Для работы необходимо выбрать сеть Rostelecom-FREE.
«Уверен, что бесплатный доступ в интернет на остановках общественного транспорта -неотъемлемый атрибут современного города. Для жителей подобные объекты — элемент удобства и комфорта, для „Ростелекома“ — хорошая возможность доказать на практике надежность сервисов», — рассказал директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Русских.
По его словам, за месяц бесплатным доступом в интернет через оборудование новой остановки воспользовалась почти тысяча человек.