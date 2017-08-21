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11:24, 21 августа 2017 265
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Рязанские полицейские оштрафовали за неправильную тонировку пять иностранцев

Рязанские полицейские оштрафовали за неправильную тонировку пять иностранцев

Фото: Pixabay.com

За пятницу, 18 августа, и выходные рязанские автоинспекторы пресекли 48 нарушений ПДД со стороны иностранных граждан. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В частности, сотрудники ДПС составили три протокола за неправильную перевозку пассажиров, семь — за управление неисправным транспортом, 11 мигрантов попались на вождении без полиса ОСАГО, еще у трех вообще не было с собой документов. Кроме того, пять приезжих нарушили правила тонировки, двое — перевозки детей, еще один иностранец не пропустил пешеходов. При этом за пьяное вождение привлекли к ответственности лишь одного мигранта.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.


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