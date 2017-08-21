Рязанские полицейские оштрафовали за неправильную тонировку пять иностранцев

За пятницу, 18 августа, и выходные рязанские автоинспекторы пресекли 48 нарушений ПДД со стороны иностранных граждан. Об этом сообщил
В частности, сотрудники ДПС составили три протокола за неправильную перевозку пассажиров, семь — за управление неисправным транспортом, 11 мигрантов попались на вождении без полиса ОСАГО, еще у трех вообще не было с собой документов. Кроме того, пять приезжих нарушили правила тонировки, двое — перевозки детей, еще один иностранец не пропустил пешеходов. При этом за пьяное вождение привлекли к ответственности лишь одного мигранта.
На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.