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15:35, 21 августа 2017 579

Рязанцы смогут купить автобусные билеты через банкоматы «Сбербанка»

Рязанцы смогут купить автобусные билеты через банкоматы «Сбербанка»

Рязанцы смогут купить автобусные билеты на междугородние рейсы через банкоматы «Сбербанка» и через «Сбербанк Онлайн». Новый сервис позволит сэкономить время.

Тем, кто воспользуется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать «Платежи», затем «Остальное», далее в поиске написать «Билет», выбрать услугу «Автобусные билеты» и далее следовать подсказкам системы.

Чтобы оплатить через «Сбербанк Онлайн» с компьютера, необходимо зайти на сайт, пройти регистрацию или ввести постоянный логин и пароль. Затем выбрать «Платежи и переводы», войти в раздел «Путешествия и отдых», далее «Билеты», выбрать услугу «Автобусные билеты» и следовать подсказкам системы.

В банкоматах «Сбербанка» билеты можно оплатить картами и наличными.

Список автовокзалов доступен по ссылке.


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