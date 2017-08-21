Рязанцы смогут купить автобусные билеты через банкоматы «Сбербанка»

Рязанцы смогут купить автобусные билеты на междугородние рейсы через банкоматы «Сбербанка» и через «Сбербанк Онлайн». Новый сервис позволит сэкономить время.
Тем, кто воспользуется мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать «Платежи», затем «Остальное», далее в поиске написать «Билет», выбрать услугу «Автобусные билеты» и далее следовать подсказкам системы.
Чтобы оплатить через «Сбербанк Онлайн» с компьютера, необходимо зайти
В банкоматах «Сбербанка» билеты можно оплатить картами и наличными.
Список автовокзалов доступен