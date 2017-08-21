Рязанцев ждет массовое отключение света

Рязанцев из-за ремонта ждет массовое отключение света. Об этом
Во вторник, 22 августа, с 09:30 до 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- улица 5-я Линия, дома №№73, 75;
- улица Шевченко, дома №№56, 58, 59, 60-91;
- улица Новопавловская, дома №№10-23;
- улица Осипенко, дома №№19-30;
- 1-й Новопавловский проезд, дома №№1-18;
- 2-й Новопавловский проезд, дома №№1- 25.
В среду, 23 августа, с 09:30 до 16:00 света на будет на улицах Трубежная (дома №№1-14), Семинарская (№№25, 19), Сенная (дома №№5, 7, 10, 11, 20, 22, 24, 28, 30, 32) и Пожалостина (дома №№27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 50, 52).
22 и 23 августа с 10:00 до 19:00 в поселке Борки отключат электроэнергию по следующим адресам: 5-й район дом №81; 6-й район дома №№30-59 а; 9-й район дома №№1-71а;10-й район дома №№2-63а.