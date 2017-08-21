Рязанцам напомнили о безопасности при уборке урожая у линий электропередачи

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил водителям крупногабаритной техники правила поведения в охранных зонах линий электропередачи. Их границы определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма.

Охранные зоны воздушных линий — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи составляют по одному метру по обе стороны линии.

Случайное касание провода комбайном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Также стоит оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, что особенно важно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости.

Кроме того, энергетики напоминают руководителям аграрных предприятий и организаций, сельхозработникам, фермерам и садоводам, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, запрещается:

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более четырех с половиной метров;

— полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четырех метров;

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

— дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

— полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше трех метров;

— посадка и вырубка деревьев и кустарников;

— строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

— размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

— складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Нарушения могут стать причиной сбоев в электроснабжении, пожаров и несчастных случаев. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00.