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17:59, 21 августа 2017 127
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Руководитель спасского предприятия выплатил больше 100 тысяч долга по зарплате

Руководитель спасского предприятия выплатил больше 100 тысяч долга по зарплате

Руководитель спасского предприятия выплатил больше 100 тысяч долга по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С сентября 2014 года по июля 2016 года руководитель ООО «Спас» Спасского района не полностью выплачивал зарплату сотруднице сельхозпредприятия и задолжал ей 137 450 рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. После завершения расследования руководитель организации полностью погасил задолженность, в связи с чем уголовное дело в ходе судебного заседания прекратили.


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