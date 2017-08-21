Руководитель спасского предприятия выплатил больше 100 тысяч долга по зарплате. Об этом сообщила
С сентября 2014 года по июля 2016 года руководитель ООО «Спас» Спасского района не полностью выплачивал зарплату сотруднице сельхозпредприятия и задолжал ей 137 450 рублей.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. После завершения расследования руководитель организации полностью погасил задолженность, в связи с чем уголовное дело в ходе судебного заседания прекратили.