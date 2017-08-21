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17:27, 21 августа 2017 1 806
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Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие

Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Разбившаяся в центре Рязани женщина могла выпасть с балкона в результате несчастного случая. К такому выводу пришли следователи, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник, 21 августа. Проверка установила, что рязанка уронила ключи от квартиры на крышу пристроенного к жилому дому магазина, пыталась достать их при помощи предположительно палантина, но не удержалась и выпала с пятого этажа.

По итогам доследственной проверки ведомство не стало возбуждать уголовное дело из-за отсутствия события преступления.

Напомним, трагедия произошла 21 июля на улице Циолковского, рядом с Театральной площадью. Женщина скончалась на месте. Первоначально следователи также рассматривали версию самоубийства.


© RZN.info

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