Разбившаяся в центре Рязани женщина могла выпасть с балкона в результате несчастного случая. К такому выводу пришли следователи, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник, 21 августа. Проверка установила, что рязанка уронила ключи от квартиры на крышу пристроенного к жилому дому магазина, пыталась достать их при помощи предположительно палантина, но не удержалась и выпала с пятого этажа.
По итогам доследственной проверки ведомство не стало возбуждать уголовное дело из-за отсутствия события преступления.
Напомним, трагедия произошла 21 июля на улице Циолковского, рядом с Театральной площадью. Женщина скончалась на месте. Первоначально следователи также