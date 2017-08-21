Полиция, чиновники и общественники призвали рязанцев не давать денег уличным «волонтерам»

Рязанцев призвали не жертвовать деньги волонтерам, собирающим деньги на улицах, в торговых центрах и транспорте. Об этом журналистам в понедельник, 21 августа, заявили члены профильной рабочей группы — представители правительства области, полиции, общественных организаций.

По словам министра соцзащиты Дениса Бокова, опасения вызывает прежде всего непрозрачность деятельности организаций, использующих такие методы: отчетность не публикуется, деньги из ящиков изымаются тайно. Кроме того, он отметил использование «элементов маркетинга» и психологических приемов волонтерами, которые на самом деле не могут так называться, потому что получают деньги — часть сборов.

Юридически эти «благотворительные фонды» чисты, подчеркнул министр. Деньги нуждающимся они действительно перечисляют, но, по оценкам экспертов, это десятая часть от собираемого. Настоящие волонтеры, в том числе в других городах, рассчитали средний результат одного сборщика и их количество, а затем связались с теми, для кого деньги собираются, пояснила руководитель фонда «ПроДетство» Инна Сучкова.

По словам Бокова, «поймать за руку» подозрительные фонды очень тяжело, к тому же, хотя в Рязанской области и других регионах есть прецеденты прекращения деятельности таких организаций судом, на их месте тут же возникают новые. За август на сборщиков составили восемь административных протоколов о «выпрашивании денег», сообщил представитель полиции Александр Чирятников. Сучкова призвала не делать из них главных виноватых, так как среди них есть те, кто искренне верит, что все деньги, кроме их «зарплаты», поступают нуждающимся.

Региональный омбудсмен Наталья Епихина отметила, что эти организации, как правило, зарегистрированы в других регионах и порой используют названия авторитетных рязанских фондов . Она подчеркнула, что последние заключили соглашение о том, что не будут собирать деньги на улицах.

С учетом этого члены рабочей группы призвали рязанцев не давать денег указанным сборщикам и, увидев их, звонить в полицию. Таким патрулированием уже занимаются члены областного Волонтерского корпуса, заметила сотрудник минспорта Ольга Медведева. Она также предостерегла молодежь от вступления в сомнительные благотворительные организации.

Сучкова добавила, что лучше перечислять деньги фондам на расчетный счет — там все подотчетно. Журналисты предложили составить реестр проверенных организаций, которые действительно занимаются благотворительностью.