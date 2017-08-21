Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:47, 21 августа 2017 839
 0    0

Полиция, чиновники и общественники призвали рязанцев не давать денег уличным «волонтерам» 2

Полиция, чиновники и общественники призвали рязанцев не давать денег уличным «волонтерам»

Рязанцев призвали не жертвовать деньги волонтерам, собирающим деньги на улицах, в торговых центрах и транспорте. Об этом журналистам в понедельник, 21 августа, заявили члены профильной рабочей группы — представители правительства области, полиции, общественных организаций.

По словам министра соцзащиты Дениса Бокова, опасения вызывает прежде всего непрозрачность деятельности организаций, использующих такие методы: отчетность не публикуется, деньги из ящиков изымаются тайно. Кроме того, он отметил использование «элементов маркетинга» и психологических приемов волонтерами, которые на самом деле не могут так называться, потому что получают деньги — часть сборов.

Юридически эти «благотворительные фонды» чисты, подчеркнул министр. Деньги нуждающимся они действительно перечисляют, но, по оценкам экспертов, это десятая часть от собираемого. Настоящие волонтеры, в том числе в других городах, рассчитали средний результат одного сборщика и их количество, а затем связались с теми, для кого деньги собираются, пояснила руководитель фонда «ПроДетство» Инна Сучкова.

По словам Бокова, «поймать за руку» подозрительные фонды очень тяжело, к тому же, хотя в Рязанской области и других регионах есть прецеденты прекращения деятельности таких организаций судом, на их месте тут же возникают новые. За август на сборщиков составили восемь административных протоколов о «выпрашивании денег», сообщил представитель полиции Александр Чирятников. Сучкова призвала не делать из них главных виноватых, так как среди них есть те, кто искренне верит, что все деньги, кроме их «зарплаты», поступают нуждающимся.

Региональный омбудсмен Наталья Епихина отметила, что эти организации, как правило, зарегистрированы в других регионах и порой используют названия авторитетных рязанских фондов. Она подчеркнула, что последние заключили соглашение о том, что не будут собирать деньги на улицах.

С учетом этого члены рабочей группы призвали рязанцев не давать денег указанным сборщикам и, увидев их, звонить в полицию. Таким патрулированием уже занимаются члены областного Волонтерского корпуса, заметила сотрудник минспорта Ольга Медведева. Она также предостерегла молодежь от вступления в сомнительные благотворительные организации.

Сучкова добавила, что лучше перечислять деньги фондам на расчетный счет — там все подотчетно. Журналисты предложили составить реестр проверенных организаций, которые действительно занимаются благотворительностью.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:59, 21 августа 2017
Руководитель спасского предприятия выплатил больше 100 тысяч долга по зарплате
17:34, 21 августа 2017
Орбиту МКС увеличат на 600 метров
17:07, 21 августа 2017
В центре Рязани появилась остановка с бесплатным Wi-Fi 4
16:47, 21 августа 2017
Полиция, чиновники и общественники призвали рязанцев не давать денег уличным «волонтерам» 2
16:34, 21 августа 2017
Ведущие вузы России дополнительно получат 8,7 млрд рублей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев 2

У молодых рязанцев появился новый путь в ИТ, который не требует технических знаний или опыта работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 34 931
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 356
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 309
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
19:27, 7 августа 2017 14 469
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
20:10, 13 августа 2017 13 188
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум