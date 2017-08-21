Под Рязанью «КамАЗ» столкнулся с «Ситроеном», есть пострадавшие

Под Рязанью «КамАЗ» столкнулся с «Ситроеном». Об этом сообщил
ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, в 19:20 на 189-м километре трассы М-5 «Урал». Грузовик, управляемый 27-летним водителем, двигаясь со стороны Михайлова при повороте в сторону Москвы столкнулся со встречным Citroen, за рулем которого сидел 32-летний рязанец.
«В результате ДТП, водитель легкового автомобиля и его 29-летний пассажир — житель Рязанской области, с полученными травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.