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10:25, 21 августа 2017 224
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Под Рязанью «КамАЗ» столкнулся с «Ситроеном», есть пострадавшие

Под Рязанью «КамАЗ» столкнулся с «Ситроеном», есть пострадавшие

Под Рязанью «КамАЗ» столкнулся с «Ситроеном». Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, в 19:20 на 189-м километре трассы М-5 «Урал». Грузовик, управляемый 27-летним водителем, двигаясь со стороны Михайлова при повороте в сторону Москвы столкнулся со встречным Citroen, за рулем которого сидел 32-летний рязанец.

«В результате ДТП, водитель легкового автомобиля и его 29-летний пассажир — житель Рязанской области, с полученными травмами были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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