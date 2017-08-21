Пенсионерка из Татарстана перевела рязанскому мошеннику 24 тысячи рублей. Мужчина представился покупателем, которого интересует газовая плита 69-летней женщины. Об этом
Женщина пыталась продать плиту на одном из сайтов. Позвонивший ей рязанец настоял на безналичном расчете. Он по телефону объяснил пенсионерке, какие цифры надо набрать на банкомате. В итоге со счета женщины исчезли 24 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские по номеру определили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Рязанской области.