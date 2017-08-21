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12:23, 21 августа 2017 382
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Пенсионерка из Татарстана перевела рязанскому мошеннику 24 тысячи рублей

Пенсионерка из Татарстана перевела рязанскому мошеннику 24 тысячи рублей

Пенсионерка из Татарстана перевела рязанскому мошеннику 24 тысячи рублей. Мужчина представился покупателем, которого интересует газовая плита 69-летней женщины. Об этом сообщил сайт УМВД по республике.

Женщина пыталась продать плиту на одном из сайтов. Позвонивший ей рязанец настоял на безналичном расчете. Он по телефону объяснил пенсионерке, какие цифры надо набрать на банкомате. В итоге со счета женщины исчезли 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полицейские по номеру определили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Рязанской области.


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